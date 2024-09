Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag den 21.09.2024 ereignete sich gegen 11:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Pausaer Straße und der Leitlitzer Straße in Zeulenroda-Triebes, beim welchem eine 74-Jährige Opelfahrerin die Vorfahrt des zweiten Unfallbeteiligten missachtete und folglich mit diesem zusammenstieß. In Folge des Unfalls wurde keiner der beiden Unfallbeteiligten verletzt, jedoch entstand an beiden PKW erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. <MS>

