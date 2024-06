Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böbingen - Wildunfall

Böbingen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem 43 Jahre alten Motorradfahrer kam es am frühen Morgen (11.06.2024, 04.45 Uhr) auf der K 37 bei Böbingen. Durch die Kollision erlitt der Fahrer eine Unterschenkelfraktur und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

