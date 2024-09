LPI-G: Schwerer Raub in Auma-Weidatal

Gera (ots) - Am Wochenende wurden zwei Einbrüche in der Ortslage Kraftsdorf polizeibekannt. Es wurde in die Kita (Kirchsteig) und in das Vereinsheim Sportplatz durch mindestens einen bisher unbekannten Täter eingebrochen. Der Dieb konnte in beiden Fällen Bargeld erbeuten nachdem er die Objekte durchsuchte. Die Tatzeiten konnten auf Donnerstag- und Freitagnacht eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der ...

