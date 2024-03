LPI-J: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Jena (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in Jena Lobeda Altstadt zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Brandes vor einem Garagenkomplex. Hier wurden durch unbekannt Plastikteile auf unbekannte Art und Weise entzündet. Die in der Nähe befindlichen Garagen wurden dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen. Eine Zeugin, welche fortfolgend die Feuerwehr Jena alarmiert hatte, konnte vor Ort nur die brennenden Plastikteile feststellen. Durch die Feuerwehr konnte der ...

mehr