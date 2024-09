Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Triebes

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 22.09.2024 gegen 23:20 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über einen Brand mit Explosionsgeräuschen im Hainacker in Triebes informiert. Am Einsatzort standen Mülltonnen und ein Schuppen in Flammen, welche durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Das Feuer hatte auch auf die angrenzende Hecke des Friedhofs übergegriffen, aber auch hier konnte die Feuerwehr rechtzeitig löschen, sodass es zu keinem größeren Schaden kam. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen heiße Asche, welche in die Plastikmülltonnen entsorgt wurde. Die Explosionsgeräusche stammen scheinbar von Spraydosen, welche sich in der Mülltonne befanden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in mittlerer 5-stelliger Höhe. Die Polizei musste zeitweise den gesamten Bereich für die Löscharbeiten der Feuerwehr sperren und ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell