POL-PDLD: Pflastersteine aus Fahrbahn entfernt - Zeugen gesucht

Germersheim (ots) - In der Nacht vom 01.05.2024 und zweifach in der Nacht vom 04.05.2024 brachen bislang unbekannte Täter in den Getränkestand des Biergartens Barth in Germersheim in der Werftstraße ein. Bei den Einbrüchen wurden diverse Alkoholika sowie Bargeld entwendet. Dem Betreiber ist hierdurch ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Zeugen der Einbrüche oder diejenigen, welche in den genannten Nächten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ...

