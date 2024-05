Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schockanruf erkannt

Bellheim (ots)

Am Montag, den 06.05.2024, gegen 12:00 Uhr erkannte eine 82-jährige Bellheimerin eine Betrugsmasche am Telefon. Eine unbekannte weibliche Person hätte sich am Telefon als Polizistin ausgegeben und wollte die Geschädigte mittels eines angeblichen Verkehrsunfalls eines Familienangehörigen schockieren. Die Bellheimerin reagierte jedoch genau richtig, legte auf und informierte die Polizei Germersheim.

Wiederholt warnt die Polizei vor der Betrugsmache des sogenannten Call-Center-Betrugs (CCB):

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf. - Kontaktieren Sie unmittelbar die von den Tätern benannten Kinder/Angehörigen. - Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss z. B. für lebensnotwendige medizinische Behandlungen oder zur Freilassung aus polizeilichem Gewahrsam niemals Geld vorgestreckt werden. - Bei Zweifeln informieren Sie umgehend die Polizei. Wählen sie selbst den Notruf und nutzen Sie keine Rückruffunktion ihres Telefons. - Erzählen Sie insbesondere lebensälteren Angehörigen und Bekannten von der Betrugsmasche.

Weitergehende Informationen zu diesen Betrugsmaschen finden Sie online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell