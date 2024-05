Polizeidirektion Landau

Rinnthal

B48 - Zu schnell gefahren und gestürzt

Rinnthal / B48

Am 04.05.2024 befuhr gegen 15:55 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die B48 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Annweiler. Circa 2 Kilometer nach der Einmündung Hofstätten kam er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Unterfahrschutz der dortigen Leitplanke. Durch den Unfall wurde der 17-Jährige glücklicherweise lediglich leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf circa 2000 Euro. Auf den 17-Jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

