POL-MFR: (894) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Roßtal

Erlangen-Land (ots) - Ein unbekannter Täter stieg im Zeitraum zwischen Freitagabend (16.08.2023) und Mittwochmorgen (21.08.2024) in ein Wohnhaus in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Egerlandstraße. Im Innenraum durchwühlte er mehrere Schränke. Die Höhe des ...

