Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (891) Mann stieg in Wohnwagen ein - Festnahme auf frischer Tat

Nürnberg (ots)

Zivilbeamte beobachteten in der Nacht zum Donnerstag (22.08.2024) einen Mann, der in Nürnberg-Moorenbrunn über das Dachfenster in einen Wohnwagen einstieg. Bei seiner Festnahme fanden die Beamten Diebesgut auf, welches aus einem vorangegangenen Einbruch stammte.

Eine Streife der Zivilen Einsatzgruppe Nürnberg erblickte gegen 01:15 Uhr einen Mann, der sich in der Schreiberhauer Straße über die Dachluke Zutritt zu einem Wohnwagen verschaffte. Als die Beamten an der Tür klopften, öffnete ein 34-Jähriger Mann, der offenbar in dem Wohnwagen schlafen wollte. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Polizisten verschiedene Gegenstände auf, welche ersten Ermittlungen zufolge bei einem vorangegangenen Einbruch in ein nahegelgenes Vereinsheim erbeutet worden waren. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest.

Der Tatverdächtige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell