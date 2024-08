POL-MFR: (889) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 6 - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (21.08.2024) versuchte ein 19-jähriger Mann in eine Wohnung in Nürnberg-Gibitzenhof einzubrechen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Der 19-Jährige gelangte mutmaßlich über die Haustür in den Innenhof eines Gebäudekomplexes in der Linnéstraße. Von dort aus versuchte er, durch ein Fenster in eine Wohnung zu ...

mehr