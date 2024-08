Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustellen- Unbekannte entwenden Datenträger

Kirchlengern (ots)

(sls) Als ein Mitarbeiter einer Baustelle am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr seine Arbeit auf einer Baustelle zwischen dem Schelmenbrink und dem Steinlacker Weg aufnehmen wollte, bemerkte er den Einbruch in einen Baucontainer. Der Baucontainer wurde komplett durchsucht und neben verschiedenen Werkzeugen auch diverse Röntgenfilme zur Vermessung. Zudem warfen sie eine Baulampe, eine Röntgenlesegerät sowie einen Monitor aus dem Fenster. In der Nacht von Dienstagabend bis zum Morgen brachen unbekannte Täter mit einem Hebelwerkzeug ein Fenster des Containers und gelangten dadurch in das Innere. Von dort wurde das Diebesgut mitgenommen und die Täter flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes und der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Vermutlich im selben Zeitraum versuchten Unbekannte einen Container auf einem Weg an den Bahngleisen der Bahnhofstraße aufzubrechen. Durch einen Bauarbeiter wurden erhebliche Beschädigungen an der Verriegelung der Zugangstür festgestellt. Aus dem Container wurde augenscheinlich nichts entwendet. Es besteht der Verdacht, dass die Sicherungsstange mittels eines Fahrzeuges gewaltsam geöffnet werden sollte. Ob die Unbekannten bei ihrer Tat gestört wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

In beiden Fällen werden Zeugen, die weitere Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

