Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kosmetikartikel aus Drogerie entwendet - Polizei stellt Tatverdächtige im Nahbereich

Kirchlengern (ots)

(jd) Gestern (31.7.) betrat eine bis dahin unbekannte Frau gegen 14.45 Uhr einen Drogeriemarkt an der Straße Im Obrock. Einer Mitarbeiterin fiel auf, dass die Frau diverse Kosmetikartikel in einem mitgeführten Rucksack verstaute und dann das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei und gab eine entsprechende Personenbeschreibung der Verdächtigen durch. Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten die beschriebene Person im Nahbereich fest. Bei der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Frau handelt es sich um eine 50-Jährige ohne festen Wohnsitz. In beschriebenem Turnbeutel fanden die Beamten Artikel aus dem Sortiment der Drogerie im Wert von knapp 170 Euro auf. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sie sich den Beamten gegenüber unkooperativ und verbal aggressiv. Zudem zeigte sie deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum, was ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholtest deutlich bestätigte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die 50-Jährige dem Zentralen Polizeigewahrsam in Herford zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell