Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes demoliert Opel - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Löhne (ots)

(jd) Aufmerksame Zeugen bemerkten am Mittwoch (23.7.), um 23.10 Uhr eine Verkehrsunfallflucht und verständigten die Polizei: Der bis dahin unbekannte Fahrer eines Mercedes versuchte, rückwärts in eine Parklücke an der Raiffeisenstraße zu fahren und touchierte dabei zunächst ein Verkehrsschild. Dann prallte das Auto mit dem Heck gegen die Front eines geparkten Mercedes. Der Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort und fuhr auf einen nahegelegenen Parkplatz. Von dort entfernte er sich zu Fuß, allerdings mit einer unsicheren Gangart. Die hinzugekommenen Polizeibeamten trafen an der Halteranschrift des Mercedes auf eine Person, auf die die Beschreibung der Zeugen zutrifft. Es handelt sich um einen 64-jährigen Löhner, der Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme. Der Löhner wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe zur Löhner Wache gebracht. Hier wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 64-Jährige vor Ort entlassen. An dem Mercedes und dem Opel, der einer 23-jährigen Löhnerin gehört, entstand ein Schaden im jeweils dreistelligen Bereich.

