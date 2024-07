Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bewohnerin vertreibt Betrüger durch Schreie- Festnahme nach Hinweis

Vlotho (ots)

(sls) Am Freitagabend (26.7.) gegen 19.15 Uhr klingelten zwei bis dahin unbekannte männliche Personen an der Haustür einer Bewohnerin am Wassergraben. Beide Männer gaben sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers aus. Da die Frau jedoch Zweifel hatte, verlangte sich nach entsprechenden Ausweisen. Da die Unbekannten diese nicht vorweisen konnten, verließen sie zunächst das Grundstück. Kurze Zeit später kehrten die Personen zurück und zeigten der Geschädigten einen Ausweis vor, der sie "angeblich" als Mitarbeiter legitimieren sollte. Im guten Glauben das es sich um echte Mitarbeiter handelte, ließ sie die Männer ins Haus. Durch Vorspiegelung falscher Tatsachen gingen die Personen zunächst im Keller zum Stromzähler.

Plötzlich griffen sie die Frau körperlich an und traten ihr mit den Füßen ins Gesicht. Durch die Tritte fiel diese mit Verletzungen zu Boden. Die Geschädigte schrie mehrfach um Hilfe, um die Nachbarn auf die Situation aufmerksam zu machen. Die beiden Unbekannten ließen von der Frau ab und flüchteten aus dem Haus. Aufgeschreckt durch die Hilfeschreie, eilten die Nachbarn der Bewohnerin zur Hilfe und alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Diese wurde durch die Tritte leicht verletzt.

Durch die aufmerksamen Nachbarn konnte ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Wohnhauses schon im Vorfeld festgestellt werden, wo ein Kennzeichen abgelesen wurde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Fahrzeug und die Insassen in Verbindung mit der Tat standen, wurde eine Fahndung eingeleitet.

Durch Polizeibeamte der Polizeiwache Wilhelmshaven wurde noch in der darauffolgenden Nacht eine Überprüfung der Halteranschrift durchgeführt. Hierbei konnte ein 24-jähriger aus Wilhelmshaven vorläufig festgenommen werden, der in Verdacht steht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Entsprechendes Beweismittel wurde noch vor Ort sichergestellt. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell