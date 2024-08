Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Kabel - Polizei sucht Zeugen

Vlotho / Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Mittwoch (31.7.), um 7.00 Uhr einen Diebstahl von einer Baustelle an der Weserstraße fest. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam einen Container und entwendeten aus dem Inneren diverse Kabelreste. Das Schloss, mit dem der Container gesichert war, war an Ort und Stelle nicht mehr auffindbar. In einem nahegelegenen Zaun, der die Baustelle umgibt, befand sich zudem ein hineingeschnittenes Loch. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 700 Euro. Am Vorabend, gegen 17.00 Uhr waren sowohl Zaun, als auch Container noch unversehrt.

Nur wenige Stunden später informierte ein Firmeninhaber aus Bünde die Polizei. Hier war es gegen Mittag, etwa 11.30 Uhr zu einem Diebstahl von einem Firmengelände gekommen. Bisher unbekannte Täter entwendeten Kabelreste aus einer Mulde, die sich auf dem Gelände an der Boschstraße befindet. Sie nahmen rund 200 bis 300 Kilogramm Kabel an sich, die noch einen Wert von rund 300 Euro haben. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras des Betriebes dauert noch an.

Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten Täter machen können, um Hinweise unter 05221/8880 oder auf jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell