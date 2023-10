Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Handtaschendiebstahl von Beifahrersitz: Ermittler suchen unbekannte Helfer

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Noch nicht identifiziert werden konnte ein unbekannter Täter, der nach einem Diebstahl am Freitag, dem 6. Oktober 2023 geflüchtet war, trotz der bisher angestellten Ermittlungen der Beamten der "BAO Mars". Weiterhelfen könnte jedoch ein unbekanntes junges Trio, das den Dieb verfolgt und ihm die erbeutete Handtasche wieder abgenommen hatte. Leider waren die zwei männlichen und die weibliche Jugendliche, die etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein sollen, bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort.

Der Handtaschendiebstahl hatte sich an dem Freitag gegen 15:20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, Ecke Bismarckstraße, ereignet. Eine 34-jährige Frau hatte zu dieser Zeit ihr kleines Kind auf der Rücksitzbank ihres schwarzen BMW angeschnallt, als der dreiste Täter durch die angelehnte Beifahrertür in das Auto griff, blitzschnell die dort abgelegte Handtasche an sich nahm und wegrannte. Durch Rufe des Opfers waren die Jugendlichen auf den Diebstahl aufmerksam geworden, hatten die Verfolgung des Täters aufgenommen und in einem Hinterhof gestellt. Nach Schilderung der 34-Jährigen gab der Dieb die Handtasche schließlich an die drei Helfer heraus, bevor er unerkannt in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Es soll sich um einen ca. 1,80 Meter großen Mann mit mittellangen braunen Haaren und osteuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben, der schwarz gekleidet war und eine schwarze Umhängetasche trug.

Die drei couragierten Helfer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlern der "BAO Mars" der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

