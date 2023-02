Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch im Wohngebiet "Schäuber"

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag (11. Februar 2023) und Dienstag (14. Februar 2023) ein Fenster eines Wohnhauses im Trollingerweg in Besigheim auf und verschafften sich hierdurch widerrechtlich Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Täter sämtlich Schränke und entwendeten schließlich Bargeld sowie Wertgegenstände. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt, während sich Sachschaden auf rund 300 Euro belaufen dürfte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel 07143 40508-0 oder per E-Mail an BIETIGHEIM-BISSINGEN.PREV@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen.

