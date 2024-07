Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr stahlen Unbekannte am vergangenen Donnerstag (18. Juli) in der Straße Linderner Bahn einen an einem Zaun befestigten E-Scooter.

