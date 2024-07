POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Eschweiler (ots) - Einbrecher drangen zwischen dem 13. Juli und dem 21. Juli in der Hülhovener Straße gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter unter anderem, einen Safe zu stehlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

