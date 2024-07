Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Füße von Beschilderung auf Fahrbahn gelegt

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Sonntagabend (21. Juli) fuhr ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Pkw gegen 23.30 Uhr auf der Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Alte Aachener Straße kommend in Fahrtrichtung Bahnhof, als er auf der Fahrbahn plötzlich zwei Füße einer mobilen Verkehrsbeschilderung wahrnahm. Einen der Füße überfuhr er mit seinem Pkw, der daraufhin so beschädigt war, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen melden, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, die die Gegenstände auf die Fahrbahn gelegt haben. Hinweise zur Tatklärung nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

