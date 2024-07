Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 21.07.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Wegberg-Arsbeck - Aufbruch eines Firmenwagens

In der Nacht von Freitag (19.07.2024, 22:15 Uhr) auf Samstag (20.07.2024, 7 Uhr) brachen unbekannte Täter eine Fahrzeugtür eines Firmenwagens auf, welcher in einer Hofeinfahrt an der Bücher Straße geparkt war. Aus dem Fahrzeug wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch und leitete die weiteren Ermittlungen ein.

Wegberg-Rickelrath - Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag (19.07.2024), 9:30 Uhr, und Samstag (20.07.2024), 17:40 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein Fenster in ein Einfamilienhaus am Angerweg in Wegberg-Rickelrath ein. Es wurden nach ersten Erkenntnissen hochwertige Elektronikartikel entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Heinsberg - Diebstahl eines Kraftrads

Im Zeitraum vom 19.07.2024 (Freitag), 20 Uhr, bis zum 20.07.2024 (Samstag), 9:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein verschlossenes Leichtkraftrad an der Erfurter Straße in Heinsberg, welches in einer Einfahrt abgestellt war.

Heinsberg-Oberbruch - Diebstahl aus einem Sprinter

Zwischen Freitagabend (19.07.2024), 18 Uhr und Samstagmorgen (20.07.2024), 7 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen verschlossenen Sprinter ein, welcher auf einem Parkplatz an der Deichstraße stand. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Werkzeuge entwendet. Durch die Kriminalpolizei wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Geilenkirchen-Beek - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

In der Zeit von Freitagabend (19.07.2024) bis Samstagmorgen (20.07.2024) wurden insgesamt drei Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. Alle drei Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand der Straße "Zum Schlackenberg" geparkt. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle:

Heinsberg - Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer

Am 20.07.2024, gegen 20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Sittarder Straße in Heinsberg alarmiert. Am Kreisverkehr Sittarder Straße / Westtangente querte zum Unfallzeitpunkt ein 29-jähriger Radfahrer aus Heinsberg einen Überweg am dortigen Radweg. Bei dem Queren der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 53-jährigen PKW-Fahrerin aus Waldfeucht. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

i.A. Chaumet, PHK

