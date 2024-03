FW Konstanz: Übergabe Feuerwehrhaus Dettingen-Wallhausen

Konstanz (ots) - Die Feuerwehr Konstanz wurde am 07.03.2024 um 2:32 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Wollmatingerstraße gerufen. Die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der Abteilung Petershausen rückten daraufhin zur gemeldeten Adresse aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem Brand einer Matratze. Die ersten eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Konstanz konnten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung feststellen und einen Brand in einem Zimmer ...

