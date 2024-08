POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Kaffeemaschine entwendet

Vlotho / Bünde (ots) - (jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma stellte am Mittwoch (31.7.), um 7.00 Uhr einen Diebstahl von einer Baustelle an der Weserstraße fest. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam einen Container und entwendeten aus dem Inneren diverse Kabelreste. Das Schloss, mit dem der Container gesichert war, war an Ort und Stelle nicht mehr auffindbar. In einem nahegelegenen Zaun, der die Baustelle umgibt, ...

mehr