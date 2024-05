Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hinterließ an einem schwarzen VW T-Roc einen geschätzten Sachschaden von 3000 Euro. Das Fahrzeug war am Dienstag von 8.00 Uhr bis 10.30 Uhr am Straßenrand der Wittener Straße im Bereich der Innenstadt geparkt. Der Schaden befindet sich vorne links. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden

