Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß zwischen Kind und Fahrradfahrerin

Recklinghausen (ots)

Im Bereich eines Kreisverkehrs Uranusweg/ Neptunstraße kam es am Dienstagnachmittag um 16:12 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 6-Jähriger aus Marl leicht verletzt wurde. Nach ersten Informationen lief das Kind plötzlich auf den dortigen Geh- und Radweg und stieß mit einer 21-Jährigen aus Marl zusammen, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Der 6-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand ein geringfügiger Sachschaden.

