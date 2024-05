POL-RE: Gladbeck: Mehrere Mobiltelefone gestohlen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Dienstag um 14:45 Uhr war ein 22-Jähriger aus Marl mit seinem Pedelec auf der Schillerstraße in Richtung Hervester Straße unterwegs. Auf einem Fahrradstreifen fuhr er in den Kreuzungsbereich Bruchstraße. Hier kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Autofahrer, der aus Richtung Bruchstraße kam. Der ...

mehr