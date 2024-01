LPI-G: Winterliche Straßenverhältnisse

Gera (ots) - Gera: Polizeibeamte und in der Folge ein Polizeihund kamen heute Nacht (23.01.2024), kurz nach 01:00 Uhr in der Gagarinstraße in Gera zum Einsatz. Dort drangen offenbar in der Zeit vom 22.01.2024, 19:00 Uhr bis 23.01.2024, 01:00 Uhr unbekannte Täter unberechtigt in den Keller des Mehrfamilienhauses. Vor Ort fehlte von den Einbrechern jede Spur. Eine Absuche der Umgebung, bei welcher auch ein Polizeihund zum ...

