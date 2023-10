POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der Brandeckerstraße- Zeugen gesucht (02./03.10.2023)

Konstanz (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Schrambergerstraße in Sulgen ein Zigarettenautomat entwendet. Dieser war an einem Spirituosengeschäft angebracht und wurde von der bisher unbekannten Täterschaft von der Wand gerissen und komplett entwendet. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Schrambergerstraße in Hardt ein ...

