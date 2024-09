PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Widerstand bei Festnahme +++ Audi RS3 entwendet +++ In Wohnung beklaut +++ Diebe durchwühlen Autos

Hofheim (ots)

1. Widerstand bei Festnahme, Schwalbach, Ringstraße, Mittwoch, 18.09.2024, 20.55 Uhr

(fs)Am Mittwochabend wurde eine körperliche Auseinandersetzung von Polizeikräften unterbunden, woraufhin der Aggressor die Beamten attackiert und einen Streifenwagen beschädigt. Ein 21-Jähriger und ein 20-Jähriger gerieten in der Ringstraße gegen 20.55 Uhr in eine körperliche Auseinandersetzung. Durch eine Streife der Stadtpolizei wurde der Streit unterbunden, woraufhin die Ordnungshüter Ziel der Aggression des 21-jährigen Mannes wurden. Während der Festnahme wehrte sich der Mann vehement. Durch eine hinzugekommene Polizeistreife konnte die Lage letztlich unter Kontrolle gebracht werden, nachdem der Aggressor einen Polizeibeamten der Landespolizei verletzt und einen Streifenwagen beschädigt hatte. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung muss sich der 21-Jährige nun außerdem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Audi RS3 entwendet, Hofheim-Wallau, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 23.42 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 05.00 Uhr

(fs)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Hofheim-Wallau ein grauer Audi RS3 gestohlen. Der Besitzer parkte sein Fahrzeug am späten Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesbadener Straße. Am nächsten Morgen war das Auto nicht mehr am Abstellort. An dem PKW waren zuletzt die Kennzeichen "GG-BS 382" angebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, können Sie dies unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mitteilen.

3. In Wohnung beklaut, Hofheim-Marxheim, Hermann-Stein-Straße, Donnerstag, 19.09.2024, 4.47 Uhr

(fs)Ein Dieb machte sich am frühen Donnerstagmorgen in Hofheim-Marxheim eine nicht richtig ins Schloss gefallene Tür zunutze und entwendete Wertgegenstände. In der Hermann-Stein-Straße fand ein Unbekannter um 4.47 Uhr so den Weg in eine Wohnung, wo er sich nach Wertgegenständen umsah. Die anwesende Anwohnerin bemerkte dies und schlug den Dieb in die Flucht. Sie beschreibt den Täter als männlich, ca. 160 - 170 cm groß, ca. 50 Jahre alt, schlank, mit einer Halbglatze, blondem Haar, schwarzer Jacke und weiß-schwarz kariertem Rucksack. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Diebe durchwühlen Autos, Hofheim-Wallau, Geisenheimer Weg, Mittwoch, 18.09.2024, 15.46 Uhr, Hofheim-Diedenbergen, Marxheimer Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 18.35 Uhr

(fs)Diebe durchwühlten am Mittwochnachmittag ein Auto in Hofheim-Wallau. Dabei sind die Täter im Geisenheimer Weg in einen weißen Transporter eingedrungen und suchten nach Wertsachen. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten und störte die Unbekannten, sodass sie ohne Beute die Flucht ergriffen. Der Zeuge beschreibt die Täter als männlich und schwarz gekleidet. Einer der Täter sei weiterhin ca. 25 Jahre alt, ca. 180cm groß, von südländischem Phänotyp, mit schmaler Statur und lockigen Haaren.

In einem weiteren Fall drangen die Diebe am Mittwochabend gegen 18.35 Uhr in Hofheim-Diedenbergen in einen Ford, der in der Marxheimer Straße geparkt war, ein. Auch hier wurde der Täter von einem Anwohner bei der Tatausführung beobachtet und ohne Beute in die Flucht geschlagen. Hier wird der Täter als männlich, 185 cm groß, 20 Jahre alt, schlanke Statur, nordafrikanischer Phänotyp, dunkle, lockige Haare, trug einen weißen Hoodie mit schwarzer Aufschrift, schwarzer Bauchtasche, dunkler Hose und schwarz-weißen Schuhen beschrieben. Außerdem habe der Täter Sommersprossen gehabt.

Die Polizei fahndet nach den Tätern. Sollten Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell