PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch im Wohnmobil +++ Dieseldiebstahl +++ Auf Flohmarkt belästigt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnmobil, Bad Soden am Taunus - Neuenhain, Haingrabenstraße, Sonntag, 15.09.2024, 17.00 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 8.30 Uhr

(fs)Einbrecher hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ein Wohnmobil in Bad Soden am Taunus - Neuenhain abgesehen. Die Unbekannten hebelten in der Haingrabenstraße die Tür eines Wohnmobils auf, wodurch die Fensterscheibe zu Bruch ging. Hierüber gelangten die Täter in den Innenraum und entwendeten dort Bargeld und einige Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mitzuteilen.

2. Dieseldiebstahl, Hofheim-Wallau, Hessenstraße, Freitag, 13.09.2024, 15.30 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 7.00 Uhr

(fs)In Hofheim-Wallau wurde im Laufe des Wochenendes Dieselkraftstoff aus einem LKW gestohlen. Die Diebe haben dazu das Tankschloss des LKW in der Hessenstraße aufgebrochen. So konnten die Unbekannten Kraftstoff im Wert von über 100 Euro erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen. Sollten Sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

3. Auf Flohmarkt belästigt, Hattersheim, Heddingheimer Straße, Sonntag, 15.09.2024, 16.15 Uhr

(fs)Am Sonntag soll ein Mann auf dem Flohmarkt in Hattersheim ein Kind belästigt haben. Das 9-jährige Mädchen war mit einer Freundin auf dem Markt unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen worden sei. Kurz darauf ging der ältere Mann auf das Mädchen zu und habe sie auf den Mund geküsst, woraufhin sie wegrannte. Als die Erziehungsberechtigten hinzukamen, ergriff der Mann in seinem Fahrzeug die Flucht. Die Ermittlungen werden zentral vom Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden geführt. Wenn Sie etwas beobachtet haben und weitere Hinweise zu dem Täter geben können, teilen Sie Ihre Wahrnehmungen der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell