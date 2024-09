PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln+++Diebstähle von Pedelecs in Sulzbach+++Diebstähle aus PKW in Hattersheim+++Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Hattersheim am Main, Jahnallee 15, 15.09.2024, 01:10 Uhr

(nr)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, in der Jahnallee, konnte festgestellt werden, dass ein Fahrzeugführer sein Fahrrad führte, obwohl er offensichtlich nicht in der Lage dazu war. Nachdem der Fahrradfahrer mit deutlichen Fahrauffälligkeiten aufgefallen war, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte eine geringe Menge Methamphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem war der nunmehr Beschuldigte wegen eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben. Der Beschuldigte wurde festgenommen. Im Anschluss einer Blutentnahme auf der Polizeistation, wurde er der Justiz zugeführt.

2. Verkehrsunfallflucht, Hofheim am Taunus, Am Wandersmann, 14.09.2024, 11:20 - 13:30 Uhr

(nr)Am Samstag hatte ein Fahrzeugbesitzer in Hofheim-Wallau seinen grauen Seat Leon auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße "Am Wandersmann" geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Seat vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 11:20 und 13:30 Uhr. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne den entstandenen Sachschaden von circa 2000 EUR zu regulieren.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.1 Diebstahl von Pedelec aus Garage, Sulzbach, 09.09.-14.09.2024

(nr)Durch bislang unbekannte Täter wurde sich vermutlich, in der Zeit vom 09.09. - 14.09.2024, in Sulzbach (Taunus), auf unbekannte Art und Weise, Zutritt zu einer freistehenden Garage eines Einfamilienhauses verschafft. Daraufhin wurde ein Pedelec, welches mittels Fahrradkettenschloss gesichert war, entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein "CARVER Route E.420" in den Farben rot und silber. Der Wert des Kettenschlosses, welches ebenso entwendet wurde, und der des Pedelecs beläuft sich auf circa 2600 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3.2 Diebstahl von zwei Pedelecs aus Tiefgarage, Sulzbach, 13.09.-14.09.2024

(nr)In der Nacht vom 13.09. auf den 14.09.2024 verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Sulzbach (Taunus). Dabei entwendeten sie zwei freistehende Pedelecs und entfernten sich in unbekannte Richtung vom Tatort. Bei den entwendeten Pedelecs handelt es sich um ein "Turbo Como 3.0 igh" in der Farbe schwarz mit einem geschätzten Wert von 3200 EUR und ein "GIANT Explore" in blauer Farbe im Wert von circa 3000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4.1 Diebstahl aus Fahrzeug, Hattersheim am Main, Bergstraße, 14.09.2024, 21:10 - 23:10 Uhr

(nr)Unbekannte Täter nutzten eine nicht verschlossene Tür eines, in der Bergstraße geparkten, Fahrzeuges aus, drangen somit in das Fahrzeuginnere ein und durchwühlten es. Im Zuge dessen werden ein Paar Wanderschuhe entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum kann durch den Geschädigten auf 21:10 Uhr bis 23:10 Uhr bestimmt werden.

4.2 Diebstahl aus Fahrzeug, Hattersheim am Main, Bergstraße, 14.09.2024, 22:24 - 22:26 Uhr

(nr)Auch hierbei wurde die Fahrlässigkeit des Fahrzeugbesitzers bestraft, da dieser das Fahrzeug nach dem Abparken unverschlossen hinterließ. Dadurch gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine sog. "Powerbank", welche in der Mittelkonsole lag. Im Anschluss daran entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum kann durch den Geschädigten mithilfe einer Videoaufzeichnung auf 22:24 Uhr bis 22:26 Uhr bestimmt werden.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell