POL-MTK: Falsche Polizeibeamte machen Beute +++ Baustellendiebe in Eschborn +++ E-Scooter entwendet +++ Arbeitsunfall

1. Falsche Polizeibeamte machen Beute, Schwalbach, Mittwoch, 11.09.2024

(ro)Falsche Polizeibeamte brachten im Laufe des Mittwochs einen Mann aus Schwalbach um seine Ersparnisse. Ein männlicher Anrufer gab sich als Polizeibeamter der Kriminalpolizei Frankfurt aus. Er berichtete von bevorstehenden Einbrüchen in der Nachbarschaft und dass der Angerufene das nächste Opfer sein sollte. Anschließend befragte er den Mann zu den Vermögensverhältnissen und machte ihm weis, dass sein Geld zu Hause nicht mehr sicher sei. Die Betrüger erlangten einen hohen Bargeldbetrag, den der Geschädigte nach Aufforderung einem Abholer übergab. Dieser erschien am Abend des Mittwochs und wird als 30 bis 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit hagerer Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er sprach Hochdeutsch und entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer hat am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen im südlichen Wohngebiet, welches direkt ans Arboretum angrenzt, gemacht oder kann Hinweise zum Abholer geben? Hinweise nimmt die Polizei unter (06196) 2073-0 entgegen.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Baustellendiebe in Eschborn, Eschborn, Frankfurter Straße, Mittwoch, 11.09.2024, 14.30 Uhr

(ro)Am Mittwochnachmittag suchten Diebe eine Baustelle in Eschborn auf und entwendeten Kupferkabel. Nach ersten Erkenntnissen luden drei männliche Personen gegen 14.30 Uhr mehrere Hundert Meter Kupferkabel sowie Kabelnetzte im Wert von über 1.000 Euro aus einem Baustellencontainer in der Frankfurter Straße in einen weißen Ford Transit mit "OF-Kennzeichen", bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. E-Scooter entwendet, Hattersheim, Schulstraße, Dienstag, 10.09.2024, 7.40 Uhr bis 14.40 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Unbekannte am Dienstag einen E-Scooter entwendet. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Elektroroller der Marke "Xiaomi" um 7.40 Uhr verschlossen auf einem Schulgelände in der Schulstraße abgestellt. Gegen 14.40 Uhr musste er feststellen, dass Diebe den E-Scooter im Wert von 300 Euro entwendet hatten. Zeuginnen oder Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

4. Arbeitsunfall, Hattersheim, Gabriele-Münter-Straße, Donnerstag, 12.09.2024, 12.20 Uhr

(ro)Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich Donnerstagmittag in Hattersheim. Gegen 12.20 Uhr stürzte ein 61-Jähriger aus bisher nicht geklärter Ursache während seiner Arbeit von einem Baugerüst und zog sich dabei nach aktuellem Stand lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Das Amt für Arbeitsschutz wurde in Kenntnis gesetzt. Während des Einsatzes musste die Gabriele-Münter-Straße für den Verkehr gesperrt werden.

