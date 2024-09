PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Anhänger von Unbekannten gestohlen +++ Fahrzeug aufgebrochen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ E-Bikes aus Keller gestohlen +++ Betrunkener Fahrer flüchtet aus Polizeikontrolle

Hofheim (ots)

1. Anhänger von Unbekannten gestohlen,

Kelkheim, Lise-Meitner-Straße, Sonntag, 01.09.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 09.09.2024, 14:00 Uhr

(ms) In der vergangenen Woche wurde in Kelkheim ein Anhänger entwendet. Zwischen Sonntag, 01.09.2024 und Montag, 09.09.2024 begaben sich Unbekannte zu einem in der Lise-Meitner-Straße auf Höhe eines Baumarktes geparktem Motorradanhänger. Dort beschädigten die Täter das Schloss der Anhängerkupplung und transportierten anschließend das Gefährt der Marke "Stema" im Wert von etwa 300 Euro auf unbekannte Art und Weise ab. Der Anhänger wurde samt zuletzt angebrachten amtlichen Kennzeichen "MTK-FY 419" zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Fahrzeug aufgebrochen,

Hofheim am Taunus, Königsteiner Straße, Montag, 09.09.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 06:50 Uhr

(ms) In Hofheim wurde Anfang der Woche in ein Fahrzeug eingebrochen und eine Sonnenbrille entwendet. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter über die Fahrertür Zutritt zu einem in der Königsteiner Straße geparkten silberfarbenen Skoda Fabia. Daraufhin durchwühlten die Einbrecher den Innenraum und erbeuteten aus dem Handschuhfach eine Sonnenbrille. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. An der Fahrertür entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizeistation Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Kelkheim, Birnheck, Dienstag, 10.09.2024, 18:30 Uhr bis 23:58 Uhr

(ms) Am Dienstag brachen in Kelkheim bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus ein. Zwischen 18:30 Uhr und 00:00 Uhr begaben sich Einbrecher zu einem Wohnhaus in der Straße "Birnheck". Dort hebelten sie eine Terassentür auf und gelangten so in das Innere. Anschließend durchsuchten die Täter einige Schränke, wurden allerdings nicht fündig und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Einbrecher hinterließen am Haus Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. E-Bikes aus Keller gestohlen,

Hochheim, Danziger Allee, Montag, 09.09.2024, 18:30 Uhr bis Dienstag, 10.09.2024, 08:15 Uhr

(ms) Anfang der Woche wurden in Hochheim zwei E-Bikes aus einem Kellerabteil entwendet. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Wohnhaus in der Danziger Allee. Anschließend suchten die Täter die Kellerräume auf und durchtrennten mittels Schneidwerkzeug die Kette eines dortigen Abteils. Aus diesem entnahmen die Diebe zwei E-Bikes im Wert von etwa 6.000 Euro und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Sollten Sie den Diebstahl beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Flörsheim Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

5. Betrunkener Fahrer flüchtet aus Polizeikontrolle, Hochheim, Am Daubhaus, Mittwoch, 11.09.2024, 01:40 Uhr

(ms) In Hochheim konnte letzte Nacht die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt einen betrunkenen Mann festnehmen. Am Mittwoch gegen 01:40 Uhr hielten Polizeibeamte in der Straße "Am Daubhaus" im Rahmen von durchgeführter Verkehrskontrollen einen blauen Opel Astra an. Der Fahrer kam zunächst den Forderungen der Polizisten nach und fuhr an den Fahrbahnrand. Plötzlich beschleunigte der Mann jedoch und raste in Richtung Königsberger Ring davon. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des Opel auf, bis dieser in Wiesbaden-Delkenheim auf dem Parkplatz eines Supermarktes in eine Sackgasse geriet und anhalten musste. Der Mann versuchte noch fußläufig zu flüchten, wurde allerdings von Polizeibeamten festgenommen und zur Dienststelle sistiert. Dort stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 26-jähriger Mann, keinen Führerschein besaß und zudem unter Einfluss von Alkohol sowie anderer Drogen stand. Dem 26-Jährigen wurde daraufhin Blut abgenommen und er nach Abschluss der Maßnahmen von der Dienststelle entlassen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell