POL-MTK: Zwei Einbrüche in Hattersheim +++ Fahrzeuge aufgebrochen +++ Autos beschädigt +++

1. Zwei Einbrüche in Hattersheim, Im Mühlenviertel und Niederstraße, Sonntag, 08.09.2024, 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr und Mittwoch, 28.08.2024 bis Samstag, 07.09.2024

(fs)In Hattersheim kam es zu zwei Einbrüchen in Keller von Wohnhäusern. In der Straße "Im Mühlenviertel" hatten es Einbrecher am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr auf eine Gemeinschaftsgarage im Keller des Mehrfamilienhauses abgesehen. Nachdem die Unbekannten eingedrungen waren, entwendeten sie ein E-Bike der Marke "Riese & Müller" im Wert von 6.000 Euro. In der Niederstraße drangen Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 28.08.2024 und Samstag, 07.09.2024 00:20 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein und entwendeten aus einem Kellerverschlag diverse Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Sollten Sie zu den Taten sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeuge aufgebrochen, Hofheim-Wallau, Siedlungsstraße, Samstag, 07.09.2024, 18.00 Uhr bis Sonntag, 08.09.2024, 1.00 Uhr

(fs)Am Samstagabend haben Unbekannte Fahrzeuge in Hofheim-Wallau aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet. Die Täter drangen zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 01.00 Uhr in zwei Mercedes Benz in der Siedlungsstraße ein. Aus den Autos entnahmen die Einbrecher Sonnenbrillen, Wertmarken und andere Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei nimmt hierzu Hinweise entgegen. Sollten Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

3. Autos beschädigt, Sulzbach, Bahnstraße, Sonntag, 08.09.2024, 2.35 Uhr

(fs)In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter in Sulzbach mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Bahnstraße hat ein Bewohner, durch laute Geräusche auf der Straße aufgeschreckt, beobachtet, wie ein Mann im Vorbeilaufen gegen mehrere Außenspiegel von geparkten Autos getreten hatte. Die männliche Person trug weiße Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Durch das Treten gegen die Spiegel entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

