PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Wohnhausbrand +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Taschendiebstahl +++

Hofheim (ots)

1. Wohnhausbrand; Hofheim-Langenhain, Am Jagdhaus, Freitag, 06.09.2024, 16:40 Uhr

(sb)Am Nachmittag des 06.09.2024 gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Wohnhausbrand in Hofheim-Langenhain. Hierbei geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Küche eines Wohnhauses in Vollbrand. Alle Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Vier Bewohner sowie ein Ersthelfer erlitten leichte Verletzungen durch eingeatmeten Rauch und wurden zur Sicherheit in ein Krankenhaus verbracht. Durch Kräfte der Feuerwehren Hofheim-Langenhain, Hofheim-Kernstadt, Diedenbergen und Wildsachen konnte der Brand schnell gelöscht werden, das Haus bleibt jedoch vorerst unbewohnbar. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Laut der Feuerwehr ist zum jetzigen Zeitpunkt ein technischer Defekt ein möglicher Grund für die Brandentstehung. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen.

2. E-Roller-Diebstahl; Hochheim, Burgeffstraße 19, Freitag, 06.09.2024, 20:15 Uhr

(sb)Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr kam es zum Diebstahl eines E-Rollers. Der Geschädigte hatte seinen Roller vor seinem Einkauf in einem Netto Markt in Hochheim abgestellt. Als der Geschädigte wenige Minuten später zurück zum Abstellort kam, war der Roller sowie das Schloss verschwunden. Der E-Scooter der Firma Xiaomi hatte einen geschätzten Wert von 749 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter (06145) 5476-40 zu melden.

3. Diebstahl aus Rollator; Flörsheim, Kollonaden, Wickerer Straße 50, Donnerstag, 11:00 Uhr

(sb)Am Donnerstagmittag gegen 11:00 Uhr kam es zum Diebstahl eines Portemonnaies. Die 78 Jahre alte Geschädigte befand sich mit ihrem Rollator bei einem Einkauf im NKD-Ladengeschäft. Der oder die Täter entwendeten hier das Portemonnaie der Dame, welches sich zu dem Zeitpunkt in ihrem Rollator befand. Das Portemonnaie inklusive etwa 150 Euro Bargeld hatte die Geschädigte in einer Handtasche verstaut. Hinweise auf mögliche Täter bestehen nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter (06145) 5476-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell