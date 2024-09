PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Gaststätte angegangen +++ Fahrraddiebstahl +++ Diebstahl aus Firmenfahrzeug +++ Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw +++ Renault beschädigt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus, Flörsheim, Schlesierstraße, Freitag, 30.08.2024 bis Donnerstag, 05.09.2024

(ro)Zwischen letztem Freitag und Donnerstag drangen Einbrecher in ein Wohnhaus in Flörsheim ein.

Die Täter scheiterten zunächst an der Haustür der Doppelhaushälfte in der Schlesierstraße. Über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster gelangten sie ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Ob auch Gegenstände entwendet wurden, stand zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest und ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung zu setzen.

2. Gaststätte angegangen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 06.09.2024, 2.25 Uhr

(ro)Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Sulzbach eine Gaststätte heimgesucht.

Nach ersten Ermittlungen drang eine Person gegen 2.25 Uhr gewaltsam über die Glastür des Restaurants im Main-Taunus-Zentrum ein. Im Inneren suchte der Täter nach Bargeld und brach die Kasse auf. Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete er ohne Diebesgut auf einem dunklen Mountainbike in unbekannte Richtung. Der Einbrecher wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke mit roten Details im Schulterbereich, dunkle Shorts, schwarze Sneaker sowie ein schwarzes Basecap mit weißem Muster und führte einen schwarzen Rucksack mit weißen Nähten mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Fahrraddiebstahl, 65239 Hochheim, Kirchstraße, Dienstag, 03.09.2024, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2024, 8.45 Uhr

(jg)Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 8.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrrad aus einem Kellerverschlag. Das E-Bike der Marke Szenario E29 in Größe L mit einem Wert von knapp 5.500EUR befand sich in einem nicht verschlossenen Kellerraum, welcher tagsüber frei zugänglich ist. Der oder die Täter betraten den Keller, nahmen das Rad mit in den angrenzenden Hof und konnten anschließend unbemerkt entkommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Flörsheim unter (06145) 5476-40 zu melden.

4. Diebstahl aus Firmenfahrzeug, 65812 Bad Soden Ts., Walter-Kollo-Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 05.09.2024, 6.45 Uhr

(jg)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten unbekannte Täter ein Firmenfahrzeug und stahlen diverse Werkzeuge. Der Firmenwagen wurde von dem Täter angegangen und die rechte Fensterscheibe eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie Werkzeuge im Gesamtwert von über 4.500EUR und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1.000EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Eschborn unter (06196) 9695-0 zu melden.

5. Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw, Hochheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 05.09.2024, 16 Uhr

(ro)In Hochheim kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw, bei dem der Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 19-Jähriger VW-Fahrer befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Altkönigstraße und wollte nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 47 Jahre alter Zweiradfahrer von der Tankstelle in die Frankfurter Straße einfahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Motorradfahrer hierbei den bevorrechtigten Pkw-Fahrer und es kam zur Kollision. Der 47-jährige Honda-Fahrer musste vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

6. Renault beschädigt, Eschborn, Am Stadtpfad, Mittwoch, 04.09.2024, 14.15 Uhr bis Donnerstag, 14.30 Uhr

(ro)In Eschborn wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

Zwischen Mittwoch, 14.15 Uhr und Donnerstag, 14.30 Uhr hatte ein Fahrzeugbesitzer seinen silbernen Renault in einer Parkbucht in der Straße "Am Stadtpfad" geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 3.000EUR zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell