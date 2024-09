PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wasserpumpen entwendet +++ Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab +++ Transporter beschädigt Hydrant und flüchtet

Hofheim (ots)

1. Wasserpumpen entwendet, Eppstein-Vockenhausen, Bundesstraße 455, Montag, 02.09.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 03.09.2024, 7 Uhr

(ro)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen waren in Eppstein-Vockenhausen Baustellendiebe unterwegs, die es auf Wasserpumpen abgesehen hatten. Die Unbekannten suchten ein Baustellengelände an der Bundesstraße 455 zwischen Bremthal und Vockenhausen auf. Hier brachen sie gewaltsam zwei Container auf und entwendeten Wasserpumpen im Wert von etwa 10.000 Euro. Für den Abtransport der Beute dürften die Diebe einen Anhänger oder ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab, Flörsheim, Landesstraße 3017, Dienstag, 03.09.2024, 18.45 Uhr

(ro)Am Dienstag ereignete sich auf der Landesstraße 3017 im Bereich Flörsheim ein Unfall, bei dem ein Motorrad von der Fahrbahn abkam. Um 18.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Motorrad der Marke "Harley-Davidson" die Landesstraße 3017 von Wicker nach Massenheim. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über seine Maschine, sodass er und die Maschine zu Fall kamen und auf die Seite stürzten. Bei dem Sturz verletzte sich der 44-Jährige und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand ein mehrere Tausend Euro teurer Schaden. Das Zweirad musste abgeschleppt werden.

3. Transporter beschädigt Hydrant und flüchtet, Kelkheim, Robert-Koch-Straße, Dienstag, 03.09.2024, 14 Uhr

(ro)In Kelkheim hat ein Transporter einen Wasserhydranten beschädigt und ist im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Transporter rückwärts die Robert-Koch-Straße aus Richtung der Eppenhainer Straße. In Höhe der Hausnummer 28 kollidierte das Fahrzeug mit einem Wasserhydranten, der aufgrund von Bauarbeiten aufgestellt worden war. Der Fahrer des Lkw flüchtete in Richtung Ruppertshainer Straße, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Lkw bis 3,5t mit Wiesbadener Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird als 1,80 Meter groß und mit europäischem Phänotyp beschrieben. Er soll einen kurzen Bart und eine dunkle Kappe getragen haben, bekleidet war er mit einem orange-farbenen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose. Wer Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer, geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Verbindung.

