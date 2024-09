POL-MTK: Exhibitionist belästigt Jugendliche +++ Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten in Hattersheim +++ Mehrere Pkw beschädigt +++ Kollision am Zebrastreifen

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist belästigt Jugendliche, Hattersheim, Keltenpark, Montag, 02.09.2024, 8.05 Uhr

(ro)Ein Unbekannter hat Montagmorgen eine Jugendliche in Hattersheim sexuell belästigt. Die 15-Jährige hielt sich gegen 8.05 Uhr im Keltenpark auf, als sich ihr ein Unbekannter näherte, unvermittelt seine Hose herunterließ und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Auch als die Jugendliche davonlief, verfolgte der Unbekannte sie kurze Zeit weiter, bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte. Die sofort alarmierten Streifen konnten ihn nicht mehr ausfindig machen, nach dem Mann wird nun gefahndet. Der Täter wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt, kräftige Statur, südländisch aussehend mit kurzen schwarzen-grauen Haaren. Bekleidet war er mit einer langen dunkelblauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten in Hattersheim, Hattersheim, Montag, 02.09.2024

(ro)In Hattersheim kam es gestern Abend vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Das Ergebnis ist jedoch immer das gleiche: Die Betrüger haben es auf das Vermögen der Angerufenen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

3. Mehrere Pkw beschädigt, Eschborn-Niederhöchstadt, Montgeronplatz, Kelkheim, Gagernring, Hofheim-Lorsbach, Am Bahnhof, Samstag, 31.08.2024, 15 Uhr bis Montag, 02.09.2024, 13.20 Uhr

(ro)Im Main-Taunus-Kreis wurden zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag mehrere PKW beschädigt.

In Eschborn-Niederhöchstadt wurden zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Montag, 8 Uhr an zwei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Unbekannte gingen in dem benannten Zeitraum einen schwarzen Golf und einen schwarzen Mercedes an und zerstachen die Reifen, bevor sie sich unbemerkt entfernten. Beide Fahrzeuge waren auf dem Montgeronplatz abgestellt. Der Schaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9596-0 entgegen.

In Hofheim-Lorsbach hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 15 Uhr einen Außenspiegel eines in der Straße "Am Bahnhof" geparkten grauen Audi A4 beschädigt. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von ca. 350 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

Unbekannte Täter näherten sich in Kelkheim zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr einem im Gagernring geparkten grauen Mercedes und zerkratzten diesen mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei verursachten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeistation Kelkheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Kollision am Zebrastreifen, Kriftel, Bahnhofstraße, Montag, 02.09.2024, 15.15 Uhr

(ro)Am Montagnachmittag kam es in Kriftel an einem Zebrastreifen zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Fahrer eines schwarzen VW befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Staufenstraße. Ein 7-jähriger Junge war auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah der VW-Fahrer beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße den Jungen, der den Zebrastreifen zum Überqueren der Bahnhofstraße nutzte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 7-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus. Der Schaden am Fahrrad und am VW wird auf 600 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

