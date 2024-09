PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Wohnungseinbruch in Flörsheim-Wicker +++ Versuchter Diebstahl aus PKW in Hofheim-Wallau +++ Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer in Hattersheim

1. Versuchter Wohnungseinbruch in Flörsheim-Wicker

65439 Flörsheim am Main, Goldbornstraße,

Freitag, 23.08.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 30.08.2024, 21:30 Uhr

Im Zeitraum zwischen dem 23.08.2024 gegen 16 Uhr und dem 30.08.2024 um 21:30 Uhr kletterte ein bislang unbekannter Täter über den Zaun eines Grundstücks, auf dem ein Einfamilienhaus steht. Der Unbekannte versuchte sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen, indem er sowohl an einer Kellertür als auch an einem Fenster im Erdgeschoss mit einem unbekannten Werkzeug hebelte. Sowohl die Tür als auch das Fenster hielten dem Einbruchsversuch stand. Der Unbekannte gelangte nicht in das Wohnhaus. Es kam zu keinem Diebstahl, allerdings zu Beschädigungen an der Tür und dem Fenster in Höhe von etwa 700 Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen in Wicker gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

2. Versuchter Diebstahl aus PKW in Hofheim-Wallau

65719 Hofheim am Taunus, Robert-Bosch-Straße,

Freitag, 30.08.2024, 19:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, den 30.08.2024 um 19 Uhr eine Scheibe eines abgestellten Porsche Cayenne eingeschlagen. Der Unbekannte nutzte zum Zerschlagen der Scheibe einen mitgeführten Nothammer und kletterte anschließend durch die zerstörte Scheibe in das Fahrzeuginnere. Der Unbekannte versuchte sich im Anschluss in den Besitz von im Fahrzeug angeschlossenen Aktentaschen zu bringen. Dies misslang dem Täter und er flüchtete. Durch die Alarmanlage des Fahrzeuges wurde ein Zeuge auf den Unbekannten aufmerksam, der nun zu Fuß in Richtung Diedenberger Straße flüchtete. Bei dem Täter soll es sich laut dem Zeugen um eine junge männliche Person von geringer Körpergröße mit kurzen schwarzen Haaren gehandelt haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtende Täter nicht mehr angetroffen werden. Der durch den Täter weggeworfene Nothammer, an dem sich auch Blutanhaftungen befanden, konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Der Unbekannte verletzte sich mutmaßlich beim Zerstören der Autoscheibe oder beim Klettern in das Fahrzeug.

Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen zur genannten Zeit im Bereich des Gewerbegebiets Wallau machen konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 in Verbindung zu setzen.

3. Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer in Hattersheim

65795 Hattersheim am Main, Mainstraße,

Freitag, 30.08.2024, 20:00 Uhr

Am Freitag, den 30.08.2024 gegen 20 Uhr kam es in Höhe der Shell Tankstelle in Hattersheim-Okriftel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren hintereinander aus Hattersheim kommend auf der Mainstraße in Okriftel. Der vorausfahrende PKW beabsichtigte nach links auf das Gelände der Tankstelle abzubiegen. Der Fahrer des Leichtkraftrades bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Rollerfahrer stürzte hierbei und verletzte sich an Knie und Fuß. Zur weiteren Abklärung der Verletzungen kam der Rollerfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus.

