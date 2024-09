PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann durch Schüsse verletzt +++ Frau schlägt um sich und leistet Widerstand +++ Betrunken Unfall verursacht - Mitfahrer leicht verletzt

Hofheim (ots)

1. Mann durch Schüsse verletzt, Schwalbach, Salzbornstraße, Donnerstag, 29.08.2024, 22.15 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend kam es in Schwalbach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in deren Verlauf Schüsse fielen und mindestens eine Person verletzt wurde.

Gegen 22.15 Uhr wurde die Polizei wegen schussähnlichen Geräuschen in die Salzbornstraße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Zeugen, die Beteiligten hatten sich schon entfernt. Nach ersten Erkenntnissen fielen im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auch Schüsse, mindestens ein Beteiligter wurde verletzt. Kurz danach sollen die Beteiligten teils zu Fuß, teils in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an, die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch gänzlich unbekannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Sulzbach in Verbindung zu setzen.

2. Frau schlägt um sich und leistet Widerstand, Hofheim, Homburger Straße, Freitag, 30.08.2024, 1 Uhr

(ro)Eine Frau hat am Freitag in Hofheim um sich geschlagen und Widerstand geleistet, dabei hat sie zwei Personen und einen Polizeibeamten verletzt. Gegen 1 Uhr hatte eine Mitarbeiterin eines Pubs in der Homburger Straße über den Notruf die Polizei gerufen, da sie von einer Frau geschlagen und im Gesicht verletzt worden war. Ein Mann, der ihr zur Hilfe geeilt war und die Aggressorin bis zum Eintreffen der Streife festgehalten hatte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Pub traf die Streife auf eine 23-Jährige, die auf Ansprache nicht reagierte und den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete, sodass sie schließlich überwältigt und gefesselt werden musste. Dabei schlug sie laut schreiend um sich, ein Beamter und die Festgenommene wurden leicht verletzt. Die 23-Jährige musste nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht werden. Zudem muss sie sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Betrunken Unfall verursacht - Mitfahrer leicht verletzt, Kelkheim, Bundestraße 8, Donnerstag, 29.08.2024, 23.55 Uhr

(ro)Ein Betrunkener ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht im Bereich Kelkheim von der Fahrbahn abgekommen, hierbei wurde sein Mitfahrer leicht verletzt. Der 61-Jährige war gegen 23.55 Uhr mit seinem Citroen auf der Bundestraße 8 aus Richtung Höchst in Richtung Kelkheim unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Kelkheim kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kollidierte dabei mit mehreren Verkehrsschildern. Hierbei wurde sein 63 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. Vor Ort stellten die Beamten schnell die mögliche Ursache für den Unfall fest: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann die Polizeistation in Kelkheim wieder verlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

