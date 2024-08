POL-MTK: Bagger entwendet +++ Schrebergärten angegangen +++ Fahrradfahrer angefahren - Pkw flüchtet +++ Verkehrskontrollen

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bagger entwendet, Hattersheim, Schulstraße, Montag, 26.08.2024, 19.35 Uhr

(ro)Am Montag hat ein Unbekannter von einem Baustellengelände in Hattersheim einen Bagger gestohlen. Der Täter verschaffte sich nach ersten Erkenntnissen gegen 19.35 Uhr Zutritt zum Gelände in der Schulstraße, welches mit einem Bauzaun umschlossen ist. Auf dem Gelände entwendete er einen Bagger und fuhr in diesem davon. Vermutlich wurde der Bagger im Wert von ca. 45.000 Euro zeitnah auf ein bislang unbekanntes Transportfahrzeug verladen oder in der Nähe verdeckt abgestellt. Wem sind in zu dieser Zeit Transporte mit einem Bagger aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Schrebergärten angegangen, Hofheim, Königsteiner Straße, Mittwoch, 14.08.2024 bis Montag, 26.08.2024, 17 Uhr

(ro)In Hofheim waren Unbekannte in den vergangenen Tagen in Schrebergärten zugange und hatten es auf Gartengeräte abgesehen. Zwischen Mittwoch, 14.08.2024 und Sonntag, 25.08.2024 suchten die Täter einen Kleingarten auf und brachen die dortige Laube auf. Hieraus entwendeten sie neben einem Rasenmäher noch Gartenwerkzeuge im Wert von über 600 Euro, bevor sie unbemerkt die Flucht antraten. Zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 17 Uhr wurde ein weiterer Schrebergarten von Dieben heimgesucht. Auch hier hatten die Täter es auf den Rasenmäher im Wert von über 300 Euro abgesehen. Inwieweit die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Hofheim in Verbindung.

3. Fahrradfahrer angefahren - Pkw flüchtet, Schwalbach am Taunus, Westring, Montag, 26.08.2024, 09:23 Uhr

(ms)In Schwalbach entfernte sich am Montagmorgen ein unbekannter Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Gegen 09:20 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad den Bürgersteig des Westrings in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Gleichzeitig fuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer ebenfalls auf dem Westring und bog unvermittelt in die Einfahrt einer Tankstelle ab. Der jugendliche Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Daraufhin stieg die Person aus und erkundigte sich nach dem Zustand des 16-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte jedoch, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Jugendliche wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste allerdings nicht weiter vor Ort behandelt werden. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Kontrollstelle Verkehrssicherheit, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Dienstag, 27.08.2024, 14:30 Uhr - 17:30 Uhr

(fs)In Eschborn wurden am Dienstagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Elly-Beinhorn-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Um die Verkehrssicherheit zu stärken, erfolgte die Schwerpunktsetzung auf dem Gebiet Raser/Poser/Profilierungsfahrer/verbotene Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr. Im Verlauf der Kontrollstelle konnten einige Verstöße festgestellt werden. Drei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt aufgrund technischer Mängel gänzlich untersagt werden.

