PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Frau vor Bankfiliale geschlagen +++ Einbrecher zugange +++ Gaststätte aufgebrochen +++ Diesel aus Baustellenfahrzeug abgepumpt +++ Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Frau vor Bankfiliale geschlagen, Eschborn, Kurt-Schumacher-Straße, Sonntag, 01.09.2024, 8.50 Uhr

(ro)Am Sonntagmorgen hat ein Mann vor einer Bankfiliale in Eschborn eine Frau geschlagen. Um 8.50 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf über eine körperliche Auseinandersetzung in der Kurt-Schumacher-Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 75-jähriger Mann der 72-Jährigen ins Gesicht geschlagen und versucht haben, die Brieftasche der Frau zu greifen. Ein Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife vor der Filiale fest. Die 72-Jährige musste rettungsdienstlich behandelt werden. Zudem wurde ihr Hörgerät durch den Schlag beschädigt. Der 75-Jährige musste die Beamten zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zur Wache begleiten. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

2. Einbrecher zugange, Flörsheim, Rheinallee, Freitag, 30.08.2024, 8 Uhr bis Sonntag, 01.09.2024, 14 Uhr

(ro)In Flörsheim waren in den vergangenen Tagen Einbrecher zugange. Zwischen Freitag, 8 Uhr und Sonntag, 14 Uhr drangen die Täter gewaltsam in den Keller eines Reihenhauses in der Rheinallee ein und durchsuchten die Räume des gesamten Wohnhauses, bevor sie unbemerkt die Flucht antraten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Gaststätte aufgebrochen, Bad Soden-Neuenhain, Hauptstraße, Sonntag, 01.09.2024, 1 Uhr bis 10 Uhr

(ro)Am Montag sind Unbekannte in eine Gaststätte im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain eingestiegen und haben einen Tresor und Bargeld entwendet. Die Täter gelangten zwischen 1 Uhr und 10 Uhr über ein Fenster ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie ließen eine Geldbörse mit Bargeld sowie einen Hoteltresor mit Feuerzeugen mitgehen und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu dem Einbruch haben, können Sie diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 melden.

4. Diesel aus Baustellenfahrzeug abgepumpt, Flörsheim, Hauptstraße, Freitag, 30.08.2024, 10 Uhr bis Samstag, 31.08.2024, 12.40 Uhr

(ro)Diebe haben zwischen Freitagmorgen und Samstagmittag in Flörsheim Diesel aus einem Baustellenfahrzeug abgepumpt. Sie betraten unberechtigt eine Baustelle in der Hauptstraße und brachen gewaltsam den Tankdeckel eines Radladers auf. Aus dem Tank pumpten sie Diesel ab. Sie hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 100 Euro. Wenn Sie Hinweise zu dem Diebstahl geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06145) 5476-0 mit der Polizei Flörsheim in Verbindung.

5. Unfallfluchten, Hofheim-Wallau, Am Wandersmann, Hattersheim, Hauptstraße, Sonntag, 25.08.2024, 17.45 Uhr bis Samstag, 31.08.2024, 19.50 Uhr

(ro)In der vergangenen Woche kam es in Hofheim-Wallau und Hattersheim zu Verkehrsunfällen, bei denen die Verursacherinnen bzw. die Verursacher flüchteten.

Am Samstag hatte eine Fahrzeugbesitzerin in Hofheim-Wallau ihren weißen Audi A6 Avant auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Straße "Am Wandersmann" geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken zwischen 17 und 18 Uhr. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne den entstandenen Sachschaden von ca. 4.000 Euro zu regulieren.

Zwischen Sonntag, 25.08.2024 und Samstag, 31.08.2024 19.50 Uhr wurde in Hattersheim ein grauer Kia ProCeed beschädigt, das verursachende Fahrzeug flüchtete. Der Besitzer hatte seinen Pkw im benannten Zeitraum in der Hauptstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er Beschädigungen an seinem Fahrzeug in Höhe von ca. 3.000 Euro fest.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell