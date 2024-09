PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Bankmitarbeiter +++ Autodiebe in Hofheim +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Jugendlicher bei Unfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter, Eschborn, Freitag, 30.08.2024

(ro)Am Freitag gaben sich Betrüger bei einem 67-Jährigen aus Eschborn am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung veranlassten sie eine Überweisung in Höhe von mehreren Tausend Euro. Dabei gaben sich die Betrüger als Mitarbeiter der Hausbank des Angerufenen aus und teilten ihm mit, dass ein Unbekannter versucht habe, Geld von seinem Konto abzubuchen. Um jenes Geld zu sichern, bat eine Mitarbeiterin um eine Überweisung von mehreren Tausend Euro auf ein Bankkonto. Dies veranlasste den Mann zu der Transaktion, wodurch das Geld für ihn unwiederbringlich verloren war.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen sehr vorsichtig! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie niemals am Telefon nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Verlassen Sie sich auch nicht auf das Display Ihres Telefons. Eine dort angezeigte Telefonnummer kann manipuliert sein und ist keine Garantie für die Legitimität Ihres Gesprächspartners. Beenden Sie solche Anrufe sofort und wenden Sie sich an Ihre Bank. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

2. Autodiebe in Hofheim, Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße, Dienstag, 03.09.2024, 19 Uhr bis Mittwoch, 04.09.2024, 10 Uhr

(ro)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen haben Autodiebe in Hofheim zugeschlagen. Ihre Beute: ein hochwertiges Fahrzeug im Wert von ca. 30.000 Euro. Zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr machten sie sich in der Rudolf-Mohr-Straße an einem Porsche zu schaffen. Sie gelangten auf unbekannte Art und Weise ins Fahrzeuginnere und erbeuteten den grauen Porsche 911 Carrera S. An diesem waren zuletzt die Kennzeichen MTK-CP 911 angebracht. Bislang liegen noch keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Gartenhütte aufgebrochen, Hattersheim-Okriftel, Sindlinger Straße, Montag, 02.09.2024, 11 Uhr bis Mittwoch, 04.09.2024, 8.45 Uhr

(ro)Zwischen Montag und Mittwoch sind Unbekannte in eine Gartenhütte in Hattersheim-Okriftel eingebrochen. Die Täter gelangten auf das Grundstück in der Sindlinger Straße, nachdem sie den Maschendrahtzaun durchschnitten hatten. Im Garten brachen sie ein Fenster der Gartenhütte auf. Auf diesem Wege gelangten sie unbemerkt in und aus der Hütte. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden elektronische Geräte entwendet. Hinweise zum Einbruch werden von der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

4. Jugendlicher bei Unfall verletzt, Hattersheim, Breslauer Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 13.25 Uhr

(ms)Am Mittwochmittag kam es in Hattersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher auf einem Elektroroller verletzt wurde. Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot die Breslauer Straße in Richtung der Pregelstraße. In Höhe der Egerstraße fuhr plötzlich, ohne auf den Verkehr zu achten, ein 14-Jähriger auf seinem E-Roller vom Gehweg auf die Fahrbahn, um die Breslauer Straße zu überqueren. Die Fahrerin des Peugeot erkannte dies, konnte jedoch trotz starkem Abbremsen nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kommen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte der Pkw mit dem E-Roller, der Jugendliche erlitt hierbei Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

