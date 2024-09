PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung von SAMSTAG den 14.09.2024 +++ Entwendeter Roller in Brand gesetzt +++ Diebstahl von Anhänger +++ Berauscht am Steuer und ohne Versicherungsschutz

Hofheim (ots)

1.Roller gestohlen und in Brand gesetzt, 65824 Schwalbach a.T., Hans-Bernhard-Reichow-Weg, Samstag, 14.09.2024, 01:30 Uhr.

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht einen Motorroller in Brand. Anwohner des Hans-Bernhard-Reichow-Weg wurden auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Nach den Löscharbeiten konnte ermittelt werden, dass der Roller kurz zuvor entwendet wurde. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt haben, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei Sulzbach unter der Rufnummer (06196 2073-0) in Verbindung.

2.Anhänger gestohlen, 65779 Kelkheim, Lise-Meitner-Straße, Gewerbegebiet, Donnerstag 05.09.2024, 10:00 Uhr bis 12.09.2024, 14:00 Uhr.

Am gestrigen Freitag meldete sich der Halter des weißen, geschlossenen Anhängers der Marke Westfalia und veranzeigte dessen Diebstahl. Im Zeitraum von Donnerstag 05.09.2024, 10:00 Uhr bis 12.09.2024, 14:00 Uhr war dieser im Bereich der Lise-Meitner-Straße in Kelkheim abgestellt worden. Nachdem der Halter die Örtlichkeit wieder aufsuchte, war der Anhänger spurlos verschwunden. Bereits in der Pressemeldung vom 11.09.2024 wurde von einem gleichgelagerten Sachverhalt berichtet. Ob beide Taten zusammenhängen, ist aktuell Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196 2073-0)) entgegen.

3.Berauscht am Steuer und ohne Versicherungsschutz,65830 Kriftel, Hattersheimer Straße, Freitag, 13.09.2024, 23:30 Uhr.

Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle fiel einer Hofheimer Streifenbesatzung ein 58-jähriger Verkehrsteilnehmer in seinem PKW auf. Bei der anschließenden Überprüfung der Kennzeichen wurde bekannt, dass der PKW aktuell über keinen Versicherungsschutz verfügt. Während der Kontrolle wurden weitere Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum bekannt, die einen Atemalkoholtest begründeten. Dabei wurde bei dem Fahrer ein Wert von knapp 1,6 Promille gemessen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zwecks Blutentnahme zur Polizeistation Hofheim verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer entlassen und muss sich nun aufgrund mehrerer Straftaten verantworten.

gefertigt durch:

Danter, PHK KvD PD Main-Taunus

