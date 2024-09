PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pfefferspray versprüht +++ Messer vorgehalten +++ Exhibitionistische Handlungen +++ Lenkrad ausgebaut +++ Baggerfahrer reißt Straße auf +++ Mountainbike gestohlen +++ Verkehrsunfälle

Hofheim (ots)

1. Pfefferspray in Bus versprüht, Hofheim-Diedenbergen, Casteller Straße, Freitag, 13.09.2024, 12.15 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen hat ein Unbekannter in einem Bus Pfefferspray versprüht.

Gegen 12.15 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei in die Casteller Straße gerufen, da ein Mann in der Linie 26 Pfefferspray versprüht hatte. Mehrere Fahrgäste, darunter auch Schulkinder, erlitten Atem- bzw. Augenreizungen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte der Täter sich bereits entfernt. Nach ersten Erkenntnissen sprachen einige Fahrgäste einen Mann an, da dieser sehr breitbeinig in dem voll besetzten Bus saß. Beim Verlassen des Busses an der Haltestelle in der Casteller Straße, sprühte der Mann unvermittelt mit einem Pfefferspray in die Menge. Ein 22-jähriger Fahrgast musste in eine Augenklinik gebracht werden. Insgesamt 19 Kinder im Grundschulalter wurden ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Aggressor, bislang konnte er jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Der etwa 30 Jahre alte Täter soll 1,70 Meter groß und schlank sein. Er habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild und auffällig lange Fingernägel. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose. Sollten sie Hinweise zum Täter oder dem Vorfall geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

2. Messer vorgehalten, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 3.30 Uhr

(ro)In den frühen Stunden des Donnerstags hat ein Unbekannter in Hattersheim einem Hotelgast ein Messer vorgehalten. Ein 35-jährige Gast wurde gegen 3.30 Uhr vor einem Hotel in der Mainzer Landstraße von einem Mann angesprochen und in gebrochenem Deutsch aufgefordert, die Eingangstür zum Hotel zu öffnen. Hierbei hielt dieser ihm ein Messer vor. Der Hotelgast kam dem nach und flüchtete sich danach schnell in sein Hotelzimmer. Der Polizei wurde der Vorfall erst im Laufe des Nachmittags bekannt. Beschrieben wurde der Unbekannte als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von normaler, leicht athletischer Statur. Auffällig seien seine schmalen dunklen Augenbrauen und sein ungepflegtes Erscheinungsbild gewesen. Er hatte gekräuselte, mittellange, dunkle, zum Teil leicht ergraute Haare und einen ungepflegten Bart. Er trug einen dunklen Pullover sowie eine blaue Trainingsjacke und eine graue Hose. Sollten Sie Hinweise geben können, setzten Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

3. Exhibitionistische Handlungen, Sulzbach, Keltenweg, Hattersheim, Wasserwerkchaussee, Donnerstag, 12.09.2024

(ro)Am Donnerstag kam es in Sulzbach und Hattersheim zu exhibitionistischen Handlungen.

In Sulzbach bemerkten zwei Frauen gegen 12.15 Uhr beim Spazierengehen, wie ein Mann sich ihnen im Keltenweg näherte, an seinem erigierten Glied manipulierte und sie dabei ansah. Die beiden Frauen entfernten sich unmittelbar und informierten die Polizei. Der Unbekannte wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und osteuropäisch aussehend mit rundem Kopf sowie abrasierten Haaren beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine graue Hose. Die alarmierten Beamten konnten den Mann nicht mehr ausfindig machen, die Polizei fahndet nun nach ihm. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen. Wer hat den Unbekannten im benannten Zeitraum gesehen oder kann Hinweise auf ihn geben?

Gegen 16.45 Uhr fiel einer 19-Jährigen beim Joggen auf einem Feldweg im Bereich der Wasserwerkchaussee in Hattersheim ein Mann auf, der sich nach ihr umdrehte und dabei an seinem Glied manipulierte. Die Heranwachsende entfernte sich schnell von dem Mann und rief die Polizei. Der Unbekannte konnte von den entsandten Streifen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wurde als circa 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit grauen Haaren beschrieben. Er sei mit einer roten Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Auch in diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

In beiden Fällen werden diese unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Lenkrad ausgebaut, Schwalbach, Frankenstraße, Mittwoch, 11.09.2024 19.30 bis Donnerstag, 12.09.2024, 15.30 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag hatten es Autoaufbrecher in Schwalbach auf das Lenkrad von einem geparkten BMW abgesehen. Die Täter schlugen in der Frankenstraße zu und bauten das Lenkrad aus dem schwarzen BMW x2 Drive aus. Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Baggerfahrer reißt Straße auf, Hochheim, Frankfurter Straße, Freitag, 13.09.2024, 11.39 Uhr (ro)Ein Mitarbeiter einer Straßenbaufirma hat am Freitagmittag mit einem Bagger ein Stück Straße in Hochheim aufgerissen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 27-jähriger Baggerfahrer wegen Streitigkeiten mit der Bauleitung in Rage geraten und hat anschließend mit dem Bagger ein Stück der Fahrbahn sowie des Gehwegs in der Frankfurter Straße aufgebaggert. Die alarmierten Streifen nahmen den Aggressor zunächst mit auf die Dienststelle, nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 27-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Stadt Hochheim wurde in Kenntnis gesetzt, um die nun erforderlichen baulichen Maßnahmen umzusetzen. Die Schadenshöhe ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht bekannt.

6. Mountainbike gestohlen, Hochheim, Mainweg, Mittwoch, 11.09.2024, 3.30 Uhr bis 3.45 Uhr

(ro)In Hochheim hat ein Fahrraddieb am Mittwoch ein Mountainbike von einem Grundstück eines Einfamilienhauses gestohlen. Nach ersten Ermittlungen kletterte der Unbekannte gegen 3.30 Uhr über das Gartentor des Anwesens im Mainweg. Er hatte es auf das olivgrüne Mountainbike der Marke "Cannondale" im Wert von über 1.000 Euro abgesehen, welches verdeckt auf dem Grundstück abgestellt war. Der Täter entfernte sich anschließend auf dem Fahrrad in Richtung Hundewiese. Zeuginnen und Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter er Rufnummer (06145) 5476-0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

7. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Eschborn, Hauptstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 17:30 Uhr

(ms) Am Donnerstagabend ereignete sich in Eschborn ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer, welcher infolgedessen leicht verletzt wurde. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem blauen VW Polo die Hauptstraße in Richtung Borngasse und parkte vorwärts auf dem Gelände einer dortigen Bank. Als sie beabsichtigte wieder rückwärts auszuparken, kollidierte die Frau mit einem 26-jährigen Radfahrer, welcher auf dem Fahrradstreifen der Hauptstraße fuhr. Hierdurch verletzte sich der Mann leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad sowie dem VW wird auf insgesamt etwa 1.300 Euro geschätzt.

8. Citroen beschädigt - Verursacher flüchtet, Bad Soden am Taunus, Haingrabenstraße, Donnerstag, 12.09.2024, 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(ms) In Bad Soden flüchtete am Donnerstag ein unbekannter Fahrer, nachdem er einen Citroen beschädigt hatte. Zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr parkte ein blauer Citroen Picasso am rechten Fahrbahnrand der Haingrabenstraße. Auf Höhe der Hausnummer 1 streifte ein bislang unbekannter PKW die linke Fahrzeugseite des Citroen und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell