Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kontrollstelle in Alzey

Alzey (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2024 richtete die Polizeiinspektion Alzey auf dem Parkplatz der Ostdeutschen Straße in Alzey eine Kontrollstelle ein. Im Zeitraum von 08:30 - 14:30 Uhr konnten neun Fahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Geahndete Verstöße in Form von Ordnungswidrigkeiten waren es 12. Eine 31-jährige musste sich neben dem Verstoß ein Mobiltelefon während der Fahrt geführt zu haben, auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

