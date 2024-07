Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brand durch Gartenarbeiten

Alzey (ots)

Am Freitagnachmittag, den 19.07.2024 kam es gegen 15:30 Uhr in der Rieslingstraße in Alzey zu einem Brand einer Thuja Hecke. Als der 40-jährige mittels eines Unkrautverbrenners selbiges entfernen wollte, fing die Thuja Hecke des Nachbarn Feuer. Durch direkte Löscharbeiten des 40-jährigen als auch seines Nachbarn konnte der Brand gelöscht werden. Auch die Freiwillige Feuerwehr Weinheim und Alzey vergewisserten sich, dass es zu keiner Wiederentzündung kommen konnte. Auch die Polizei warnt bei anhaltender Trockenheit und hohen Temperaturen vor hoher Brandgefahr. Meiden sie offene Feuerquellen um das Risiko von Bränden zu mindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell