POL-PIAZ: Bedrohung und Verdacht der Trunkenheitsfahrt durch einen polizeilich bekannten Mann in Alzey

Eppelsheim (ots) - Am Mittwochmorgen, den 17.07.2024 gegen 10:15 Uhr kam es in der Wormser Straße in Eppelsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Busfahrer des Schienenersatzverkehrs mitsamt Begleiter befuhren die Wormser Straße in Richtung Gundersheim. Aufgrund eines entgegenkommenden Pkw-Fahrers in einer verkehrsbedingten Engstelle musste der Busfahrer bis zum Stillstand abbremsen. Da der Pkw-Fahrer den ...

mehr