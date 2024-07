POL-PIAZ: Ladendieb fährt ohne Führerschein und ohne Pkw-Zulassung

Alzey (ots) - Am Mittwoch, den 17.07.2024 gegen 19:45 Uhr kam es in der Albiger Straße in Alzey zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein LKW-Fahrer flüchtete. Der unbekannte Fahrzeugführer des LKW mit Sattelauflieger befuhr die Albiger Straße in Richtung Schafhäuser Straße und streifte aufgrund zu geringem Sicherheitsabstandes einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Anhänger. Am Anhänger als auch am LKW entstand Sachschaden. Der LKW verlor offensichtlich ...

